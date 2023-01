Agenten hebben handen vol met dronkeman: 6 maanden cel

In de nacht van 20 op 21 oktober van vorig jaar kwam bij de politie een melding binnen van een man die de deur van een kennis aan het vernielen was. Daar aangekomen was de man, die gedronken had, al gekalmeerd en de agenten besloten hem niet te arresteren. Tien minuten nadat ze vertrokken waren zagen ze hem echter in zijn wagen rondrijden. Hierop besloten ze hem tegen te houden. De man stopte maar nam meteen een dreigende houding aan. Ook toonde hij zijn middenvinger en schold hij de agenten uit voor het vuil van de straat. Hij werd hierop gearresteerd maar dit ging niet zonder slag of stoot. Hij trachtte enkele stampen en slagen uit te delen en ook in het ziekenhuis waarheen hij ter onderzoek gebracht werd zorgde hij voor problemen. Eens ontnuchterd mocht hij zijn versie van de feiten geven. “Ze zoeken me”, klonk het kort maar krachtig. “Ik meende niet wat ik zei en dat geweld ben ik vergeten.” Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.