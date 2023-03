Agent wordt bestolen...maar herkent een van de dieven met veroordeling als gevolg

De bal ging aan het rollen toen in Sint-Pieters-Leeuw werd ingebroken in het tuinhuis van een voormalig politieagent en daar tuinmeubelen werden gestolen. Het slachtoffer zag kort nadien hoe twee mannen, van wie hij één van hen herkende als H.M., een man die al eerder veroordeeld was voor diefstallen, binnendrongen in een leegstaande woning, en verwittigde de politie. Die kon in de leegstaande woning de gestolen tuinmeubelen terugvinden en kon H.M. in de omgeving oppakken. De tweede man die was binnengedrongen in de leegstaande woning, werd later geïdentificeerd als T.A.

Restaurant

Verder onderzoek wees uit dat de man ook had ingebroken in een sushirestaurant in Halle. Volgens het parket had hij samen met een derde man, K.M., ook een fiets gestolen in het station van Puurs, en met een vierde man, M.F., een fiets gestolen in het station van Halle. Ook zou hij nog ingebroken hebben in een flat in Halle. T.A. en M.F. lieten verstek gaan, terwijl de advocaat van K.M. voor zijn cliënt een opschorting of een werkstraf vroeg. H.M. gaf dan weer de inbraak in het tuinhuis en het sushirestaurant toe, maar betwistte de andere feiten.

Werkstraf

“We hadden die tuinmeubelen gestolen omdat we in die leegstaande woning niet op de grond wilden slapen”, klonk het. “Ik leefde toen op straat. Met die fietsdiefstallen en die inbraak in die flat heb ik niets te maken.” De rechtbank vond dat alle feiten bewezen waren, en legde H.M. een werkstraf van 200 uur op. K.M. genoot de gunst van de opschorting, terwijl M.F. en T.A. veroordeeld werden tot gevangenisstraffen van respectievelijk 8 en 18 maanden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.