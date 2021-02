90 gsm’ende bestuurders halen gekste excuses boven bij politierechter: “Tesla reed zelfstandig toen cliënt betrapt werd”

Gekste uitvluch­ten passeren revue tijdens coronazit­ting. Politie­rech­ter dreigt met celstraf­fen: “Boetes werken duidelijk niet bij u”

5 oktober Ze vluchtten aan 160 kilometer per uur weg van de politie of doken in de velden wanneer agenten binnenvielen op illegale feestjes. Een vijftigtal mensen stond maandag voor de politierechter in Halle nadat ze tijdens de lockdown de coronaregels overtraden. Vooral jongeren verschenen voor rechter Johan Van Laethem. Maar ook mannen die tot zes keer toe de regels aan hun laars lapten of na 49 veroordelingen een laatste keuze kregen: “Het wordt een werkstraf of een gevangenisstraf”, klonk het een paar keer scherp. De gekste uitvluchten en strafste feiten op een rij.