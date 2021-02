5 jaar cel gevorderd voor man (54) die jarenlang buurjongen misbruikt: “Ik gedroeg me als een roofdier”

HalleEen 54-jarige man uit Halle riskeert 5 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn buurjongen. Het misbruik begon toen de jongen 9 jaar oud was en zette zich voort tot hij in het derde middelbaar zat. Bovendien maakte de man met verborgen camera’s beelden van de jongen en diens vrienden en had hij een gigantische collectie kinderporno verzameld. Een gerechtspsycholoog omschreef hem als een kernpedofiel.

In 2012 begon de vijftiger die met een burn-out kampte, één dag in de week van thuis uit te werken. Hij stelde toen aan zijn buren voor om hun 9-jarige zoon die dag - op woensdagnamiddag - op te vangen en de jongen te begeleiden met diens huiswerk. Beide gezinnen hadden een zeer goede band en gingen soms zelfs samen op uitstap, waardoor de ouders van de jongen er geen graten in zagen. “Vanaf het eerste moment begon P. het vertrouwen met de jongen stelselmatig op te bouwen, over een periode van 16 maanden, om uiteindelijk over te gaan tot seksueel misbruik”, zei het parket. “Daarbij werd onder meer het ‘wasknijperspel’ gespeeld, waarbij de jongen geblinddoekt werd en moest raden waar P. wasknijpers op zijn kleren plaatste. Dat was voor P. natuurlijk een uitgelezen gelegenheid om de jongen op de meest ongepaste plekken aan te raken.”

Cadeaus

Later nam het misbruik ernstigere vormen aan, waarbij P. de jongen betastte en masturbeerde en hem liet toekijken terwijl hij zichzelf bevredigde. De jongen mocht ook regelmatig gebruik maken van het opblaasbaar zwembad en het bubbelbad, maar werd daarbij wel telkens betast. “P. beloofde en gaf hem allerlei cadeaus als hij het misbruik liet gebeuren, onder meer computermateriaal en gsm’s”, ging het parket verder. “Hij overtuigde de ouders ook om de jongen regelmatig bij hem thuis te laten slapen, zogezegd om hem beter te helpen bij zijn studies, maar steevast sliep P. dan in hetzelfde bed en betastte hij zijn slachtoffer.”

Quote Volgens de gerechts­psy­cho­loog is er slechts een beperkt schuldbe­sef en hebben we te maken met een kernpedo­fiel. In die omstandig­he­den kan ik geen straf met probatie-uit­stel vorderen Parket

Verborgen camera

Zelfs nadat P. met zijn vrouw en zoon verhuisd was, hield hij contact met zijn voormalige buren en bleef het misbruik plaatsvinden. Pas begin 2019 kwam daar een einde aan, toen de jongen in het toilet een verborgen camera vond en daarmee naar zijn ouders stapte. Die verbroken toen het contact met P., maar pas maanden later - in juni 2019 - durfde de jongen ook de rest van het verhaal te vertellen. Bij een huiszoeking in februari 2020, vond de politie tientallen usb-sticks en externe harde schijven vol kinderpornografisch materiaal. P. werd opgepakt, maar een dag later brachten zijn vrouw en zoon nog meer beelddragers binnen bij de politie. Die hadden ze gevonden in verborgen ruimtes in P.’s bureau en op het dak. Daaruit bleek dat P. niet alleen zijn buurjongen had gefilmd, maar dat hij ook beelden had van diens vrienden, gemaakt met verborgen camera’s op momenten dat die bij P. waren komen spelen en gebruik hadden gemaakt van het toilet of de badkamer. “In een eerste verhoor ontkende P. alle feiten, later legde hij bekentenissen af”, zei het parket, dat vijf jaar cel eiste. “Volgens de gerechtspsycholoog is er slechts een beperkt schuldbesef en hebben we te maken met een kernpedofiel. In die omstandigheden kan ik geen straf met probatie-uitstel vorderen.”

Zelfmoord

“Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken toen mijn zoon mij vertelde wat hij jarenlang had moeten ondergaan”, aldus de moeder van de jongen. “Ik had mijn kind toevertrouwd aan iemand in wie ik het volste vertrouwen had, het is vreselijk om te horen dat die vriendschap maar één doel had: mijn zoon misbruiken.” Ook meester Liesbeth Noens, de advocate van de burgerlijke partij, haalde hard uit naar P. “De beklaagde heeft zijn werk zo georganiseerd dat hij net op woensdag thuis kon zijn, met als gevolg dat zijn buurjongen vanaf zijn 9 jaar werd blootgesteld aan seksueel misbruik. Het grootste deel van de feiten én de zwaarste feiten vonden plaats toen de jongen in het vierde en vijfde leerjaar zat.”

Ook heeft hij de jongen daarbij op een laaghartige manier gemanipuleerd, aldus de burgerlijke partij: “Niet alleen gaf hij hem cadeau’s, hij heeft ook meermaals gezegd dat hij met een depressie kampte en al lang zelfmoord zou gepleegd hebben als de jongen er niet geweest was.”

Quote Het is enkel aan de moed van die jongen te danken dat onze cliënt is tegengehou­den, anders had hij waarschijn­lijk nog meer slachtof­fers gemaakt Verdediging beklaagde

Nood aan begeleiding

De verdediging wachtte de ondankbare taak om toch nog enigszins verzachtende omstandigheden te vinden. “Het zijn verschrikkelijke feiten die we absoluut niet gaan ontkennen of minimaliseren”, pleitte meester Saskia Kerkhofs. “Dit misbruik is op zeer jonge leeftijd begonnen en is stelselmatig opgebouwd. Het moet voor de jongen vreselijk geweest zijn om elke week naarzijn buurman te moeten gaan, wetende wat daar zou gebeuren. Het moet voor zijn ouders vreselijk zijn te beseffen dat ze hun kind hebben toevertrouwd aan een seksueel misbruiker. Het is enkel aan de moed van die jongen te danken dat onze cliënt is tegengehouden, anders had hij waarschijnlijk nog meer slachtoffers gemaakt.” De verdediging ziet geen heil in een effectieve gevangenisstraf: “De gerechtspsycholoog heeft het over iemand met een beperkt schuldinzicht, maar dat verslag is opgesteld nog voor onze cliënt een therapie was begonnen bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.). De situatie is nu anders, er is wel schuldinzicht, maar er is nood aan veel langere begeleiding.”

Van beeldmateriaal naar reëel misbruik

Volgens P.’s advocaten is de man een kernpedofiel, iemand met een stabiel patroon van seksueel deviant gedrag, die al sinds hij 20 jaar oud is kampt met zijn aantrekking tot jonge jongens. “Hij heeft die drang jarenlang onder controle kunnen houden, tot dat onmogelijk werd door chronische stress en een groeiend drankgebruik”, zei meester Tom Bauwens. “Hij is dan begonnen met beeldmateriaal te verzamelen, maar heeft nadien de stap gezet naar echt misbruik. Die dynamiek kan alleen doorbroken worden met doorgedreven therapie. Hij is daar al mee begonnen, maar is er nog lang niet mee klaar. Hem nu opsluiten zou het werk dat al bij I.T.E.R. gebeurd is, teniet doen.”

P. zelf nam ook het woord op het einde van de rechtszaak. “Ik heb me gedragen als een roofdier dat zijn prooi besloop en in het nauw dreef”, verklaarde P. zelf. “Ik besef dat het erg is dat een minderjarige mij heeft moeten tegenhouden terwijl ik zelf wist dat ik een gevaar was. Ik wist dat ik fout bezig was, maar was te laf om dat toe te geven. Ik heb het vertrouwen van veel mensen beschaamd en hen veel schade berokkend, en wil me daarvoor verontschuldigen. Ik besef dat ik nog jarenlang therapie zal nodig hebben maar wil me daar 100% voor inzetten.”

Uitspraak op 19 maart.