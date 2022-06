1.650 leerlingen zwaaien pedagogisch directeur Wim Verdeyen (62) na carrière van 40 jaar uit met eindeloze erehaag: “Ik zag iedereen klappen. Ik zal de kwaadste nog niet geweest zijn dan, hé”

Halle1.650 leerlingen van Don Bosco Halle brachten woensdag met een indrukwekkende erehaag hulde aan hun pedagogisch directeur Wim Verdeyen (62). Na een carrière van liefst 40 jaar op de school gaat hij met pensioen. Wie iets mispeuterd had werd in het bureau van Verdeyen verwacht. Maar de directeur deed veel meer dan enkel straffen uitdelen.

Verdeyen wist dat de collega’s woensdagochtend iets speciaals in petto hadden voor hem. Maar de apotheose die hem op het middaguur gepresenteerd werd, was toch onverwacht. 1.650 leerlingen en hun leerkrachten vormden een lange erehaag op de speelplaats toen hun pedagogisch directeur kwam aangereden. De ereronde deed zichtbaar deugd en aan het einde stak hij zelfs de handen in de lucht. Na een carrière van liefst veertig jaar op de campus is het pensioen in zicht. Algemeen directeur Ludwig Vlogaert zette hem op de trappen extra in de bloemetjes. Verdeyen werd zelfs benoemd tot eredirecteur en tot ridder geslagen met een zwaard dat door de leerlingen Houtbewerking speciaal gemaakt werd.

De emoties werden Verdeyen nadien even te veel en een traan werd weggepinkt. “Ik ben dankbaar”, vertelde hij na afloop. “Ik heb hier in Don Bosco Halle alle kansen gekregen. In 1982 vond ik hier werk in een tijdperk dat leerkrachten amper aan de slag konden. Vanuit Weerde pendelde ik elke dag tussen de school en thuis. Ik gaf hier Nederlands en ook Engels. In 1995 werd ik dan graadcoördinator om zo in 2001 pedagogisch directeur te worden. Ik heb me hier kunnen ontplooien. En dan moet je weten dat ik voordien de visie van Don Bosco niet eens kende.”

De algemeen directeur zette woensdag nog eens extra in de verf dat Verdeyen liefst 27 jaar lang een directiefunctie had. “Een unicum”, zei Vlogaert. “Zeker in deze tijden is het nog weinigen gegeven om een job met zoveel verantwoordelijkheid zo lang te beoefenen.”

Verdeyen beseft dat zelf ook wel. “Ik heb door heen de jaren dat takenpakket alleen maar zien toe nemen”, zegt hij. “Maar ik heb het ook altijd graag gedaan. De beslissing om te stoppen nam ik enkele maanden geleden al. Ik wil stoppen op een moment dat ik mijn job nog steeds graag doe.”

De job van pedagogisch directeur is niet te onderschatten. Verdeyen hanteerde haast elke dag de microfoon om dienstmededelingen te doen vanaf de trappen. Al grappend werd woensdag nog aan ‘zijn troon’ gerefereerd en mocht hij nog eens iedereen bedanken met de megafoon. Want als er iets moest georganiseerd of gecoördineerd worden mocht je er zeker van zijn dat Verdeyen betrokken was. Maar tegelijk stonden doorheen de jaren ook heel wat leerlingen in zijn bureel omdat ze wat mispeuterd hadden.

“Ik heb kleine straffen en grote straffen uitgedeeld”, zegt Verdeyen. “Maar ik ben altijd wel rechtvaardig geweest. Dat vond ik belangrijk. Je moet jongeren ook kunnen uitleggen waarom iets niet kan. Dat past ook in de geest van Don Bosco. Als ik jaren later leerlingen ontmoet die ooit nog een sanctie gekregen hebben van mij dan heb ik niet de indruk dat ze vonden dat ik hen onrecht aangedaan heb. Op de campus hebben ze hier ook geen schrik van mij. Het bewijs is vandaag ook geleverd. Ik zag al die leerlingen hier applaudisseren. Dan ben ik de kwaadste nog niet denk ik. Al zullen sommigen misschien niet iets minder hard in de handen geklapt hebben.” (lacht)

De laatste maand van het allerlaatste schooljaar is aangebroken voor Verdeyen. Officieel gaat hij met pensioen op 1 september. Intussen kijkt hij wel al uit naar een nieuw hoofdstuk in zijn leven. “Eindelijk wat meer vrije tijd”, zegt hij. “Wat mijn job vraagt veel. Bovendien was ik ook nog coördinerend directeur van de scholengemeenschap en actief in de onderwijsraad. Het werk stopte dan ook nooit. Nu hoop ik eindelijk weer wat vaker toneel te kunnen spelen. En ook reizen staat op het programma. Er komt tijd vrij voor andere dingen.”

