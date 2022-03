1.526 km wegen opruimen? Met deze zwerfvuilactie ‘op 5 minuten proper’ kan het: “In elke gemeente valt een ballonvlucht te winnen”

Van 26 maart tot en met 24 april bundelen vier gemeenten hun krachten om een grote zwerfvuilactie op poten te zetten. Het is intussen 9 jaar geleden dat ze de handen in elkaar sloegen, maar toch pas de zevende editie door het tweejarig uitstel door de coronacrisis. En zo barst de strijd tegen zwerfvuil opnieuw los in het Pajottenland, want met kleine inspanningen van letterlijk alle inwoners willen de gemeenten elke straat in die periode opnieuw proper krijgen. “We roepen alle 40.000 gezinnen op om 5 minuutjes tijd te nemen om zwerfvuil te gaan rapen”, aldus Van Roy. “Dat hoeft absoluut niet saai te zijn want je kan dat doen met vrienden, familie, als vereniging, comités en zelfs met je buren. Hoe klein je bijdrage ook is, samen maken we een groot verschil. Als dat effectief in de praktijk wordt omgezet krijgen we die 1.526,35 km aan straten weer schoon.”