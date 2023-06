WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Halen

Aanleg Spartacus­lijn 2 Has­selt-Maasmeche­len vandaag officieel gestart: “Cruciale stap richting hoogwaar­dig openbaar vervoer in Limburg”

Aan de Koning Boudewijnlaan in Hasselt zijn vandaag de werken gestart voor het trambustracé tussen Hasselt en Maasmechelen, beter gekend als de Spartacuslijn 2. In 2024 zullen de elektrische bussen al richting het Maasland rijden, en dankzij de vrije bedding zullen die geen last hebben van ander verkeer. “Dit is een heugelijke dag voor Limburg”, zei minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vanuit haar graafmachine.