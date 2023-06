WEER. Vanochtend kans op helder weer in Halen

Op zoek naar een deelauto? Herk-de-Stad biedt binnenkort elektrisch exemplaar aan

Binnenkort kan je in Herk-de-Stad een elektrische deelauto gebruiken. De auto zal aan garage Paesmans in de Sint-Truidersteenweg 9 staan en verhuist later naar het Wendelenplein van zodra daar een laadpaal geïnstalleerd is.