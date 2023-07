WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Halen

Lummense kinderen kunnen in zomervakan­tie veilig spelen in zes speelstra­ten

Kinderen kunnen deze zomer naar hartenlust spelen in Lummen. De gemeente richt zes straten in waar iedereen veilig terecht kan. De Riestraat, de Sint-Lambertusstraat, de Veldstraat, de Ijzerstraat, de Driessenbosstraat en de Heidestraat worden in de zomervakantie van 9 tot 20 uur afgesloten voor verkeer. Zo’n speelstraat inrichten is in Lummen enkel in de paasvakantie en tijdens de zomer mogelijk.