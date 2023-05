WEER. In Halen bewolking vanochtend

Uniek lichtpar­cours zet citadel in de schijnwer­pers tijdens Diestse Museum­nacht

Droom jij ervan om ’s nachts door het museum te dwalen en te kijken hoe de collectie tot leven komt? Of duik je liever eens de duistere gangen van de citadel in voor een uniek, spannend lichtparcours? Ga dan zeker naar de Diestse museumnacht op donderdag 18 mei (O.H. Hemelvaart) tussen 19 en 23 uur.