WEER. Heldere ochtend in Halen

Zelfs in de tuin spelen is uit den boze voor zieke Lucas (10): "Even op de trampoline? Dan heb ik meteen vreselijke hoofdpijn”

De 10-jarige Lucas Feyen lijkt op het eerste gezicht een stralend gezond kereltje, maar niets is helaas minder waar. De jongen lijdt aan een zeldzame aandoening aan zijn schedel waardoor zijn hersenen niet genoeg plaats hebben. Hij onderging al drie zware ingrepen, maar die brachten geen soelaas. “Er is nog een optie, maar daarvoor hebben we het geld niet meer”, aldus ouders Carla en Rik, die een steunactie zijn gestart. Maar er is misschien nog een ander sprankeltje hoop.