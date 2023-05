WEER. Helder weer in Halen vanochtend

Politie haalt wagen met 107 (!) openstaan­de snelheids­boe­tes uit verkeer

Tijdens een verkeersactie haalde de politie Hageland donderdag wel een speciale wagen uit het verkeer. Op de N29 werd een voertuig met Nederlandse kentekenplaat uit het verkeer gehaald die de voorbije maanden op deze weg in totaal 107 (!) snelheidsovertredingen had begaan. De Belgische firma, die het voertuig huurde in Nederland, zal zich mogen voorbereiden op een aanzienlijke som aan boetes. Als we uitgaan van de standaardboete van 63 euro, dan moet de eigenaar minstens 6.741 euro ophoesten, al loopt het bedrag wellicht hoger op door onder meer extra aanmaningen.