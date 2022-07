Waterstoring opgelost binnen 12 uur

Afgelopen maandag was er een storing van het water in Halen en Loksbergen. Daardoor zaten verschillende straten zonder water of met verminderde druk. De Watergroep was een hele dag in de weer om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Mensen konden naar het wc gaan in de Rietbron en op domein Panoven en er werden ook twee standpijpen opgesteld, waar je water kon gaan aftappen. Om 18.08 uur was het probleem uiteindelijk verholpen. Het water stroomde terug en de druk was opnieuw overal voldoende. Mogelijke problemen mogen gemeld worden aan De Watergroep.