Verongelukte postbode Jeroen (33) werd nog maar vier maanden geleden voor de tweede keer papa: “Hoe gaan we dit aan de kindjes vertellen?”

Limburg Nationale actiedag: hoe zit het met de dienstver­le­ning van De Lijn in Limburg?

Op 31 mei vindt er in het hele land een actiedag plaats bij allerlei overheidsdiensten. Die is gericht tegen de ‘algemene malaise’ in de sector en veroorzaakt heel wat hinder, ook bij de bussen van De Lijn.

10:33