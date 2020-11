Vader bouwt wagen om tot simulator in slaapkamer van tienerzoon: “Handig om te leren autorijden, maar ook goed voor zijn studies”

Loksbergen“Hoe hou ik mijn kinderen bezig tijdens de lockdown?” Het is een vraag die heel wat ouders in Vlaanderen zich dezer dagen stellen. Cliff Haerden (39) uit Loksbergen heeft daar alvast een opmerkelijk antwoord op gevonden. Hij bouwde de afgelopen weken een oude wagen om tot autosimulator in de slaapkamer van zijn zoon Linus (14). “Zo tonen we dat de lockdown niet per se verloren tijd moet zijn”, lacht de fiere IT’er.

Cliff en Linus gebruikten voor hun project een oude auto die nog in de garage stond. “Het was een zogenaamde sjoemeldiesel en het kost ons meer aan taksen om de wagen te gebruiken dan dat het vehikel nog waard is”, merkt Cliff op. “Daarom besloten we alles voorzichtig te demonteren. Uiteindelijk hebben we de wagen zelfs in vier geslepen en met de voorkant zijn we aan de slag gegaan.”

Met werkend dashboard

Zorgvuldig gaven de handige Harry’s uit Halen de wagen een tweede leven in de slaapkamer van de tienerzoon. “We zijn er zelfs in geslaagd het dashboard weer te laten werken. Ook de handrem, versnellingspook en het stuur werken en zelfs de elektrische ramen doen het nog.”

Volledig scherm Het stuur, het dasboard en de versnellingspook... alles werkt. © Borgerhoff

Daar houdt de pret nog niet op. Met de nodige software kan de wagen aangesloten worden op verschillende games. “Linus houdt van racegames, rally en driften. Hij kan deze spelletjes nu vanuit zijn wagen spelen. Het hele systeem is trouwens ook educatief. Zo is het mogelijk de wagen te gebruiken als trucksimulator en het is ook handig om te leren autorijden.”

Volledig scherm Linus probeert de autosimulator uit. © Borgerhoff

Programmeren

Cliff ziet wel de voordelen van zijn creatie. “Linus volgt een STEM-opleiding en is gefascineerd door elektronica. Dit project heeft hem veel bijgeleerd over programmeren en het ontwikkelen van software. Hiermee kan hij ook verder aan de slag gaan, dus ook in de vakantie en lockdown blijft hij nu met zijn studiematerie bezig. En dat op een leuke manier.”

Volledig scherm Cliff Haerden kijkt toe hoe zoon Linus de autosimulator uitprobeert. © Borgerhoff

De andere drie onderdelen van de wagen zijn ondertussen uit elkaar gehaald. Het glas en de materialen gingen naar de daarvoor voorziene afvalcontainers, het metaal werd naar de plaatselijke groothandel gebracht.

Omgebouwde Kitcar

Ondertussen droomt het duo stiekem al van een opvolger. “Eigenlijk willen we ook in de living een auto bouwen. Dat zou dan een zogenaamde Engelse Kitcar zijn, die we vervolgens door het raam naar buiten zouden rijden. Het bouwproces kun je dan als geïnteresseerde liefhebber van buiten aan het raam opvolgen. Zo blijft alles coronaproof. Ik ben nog niet zeker of dit haalbaar is, maar dromen mag altijd”, glimlacht Cliff.

De werken van vader en zoon Haerden zijn ook te volgen op YouTube onder de naam ‘The Haerlings’.

Volledig scherm Cliff Haerden bouwt voor zijn zoon Linus een autosimulator in de slaapkamer. © Borgerhoff