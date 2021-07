"Steek die zandzakken nog niet te ver weg": Halen en Herk-de-Stad wachten regenweekend af

In Halen en Herk-de-Stad genieten ze van het zomerweer, maar in sommige straten allesbehalve. Daar houden ze kelderpompen in de gaten en kijken ze toe hoe het waterpeil in hun tuinen en omliggende velden bijzonder traag daalt. Dat geldt dan vooral voor Schulen en Donk. In Schulen brak de dijk van de Demer met een pak wateroverlast als gevolg. In Donk liet de gouverneur een gat in de dijk van de Gete slaan, net om een overstroming in Halen te vermijden. Maar ook hier staat nog een massa water in weiden, akkers en helaas ook vlakbij gelegen straten.