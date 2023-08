Limburg heeft opnieuw gedoopt luchtbal­lon na zes jaar wachten: “Ex-Miss Belgian Beauty mag meter zijn”

Zes jaar hebben we erop moeten wachten, maar vandaag was het eindelijk zover: Limburg heeft opnieuw een gedoopte luchtballon. Tom Buekers (29) uit Herk-de-Stad is al van kleins af aan zot van luchtballonnen en stampte tien jaar geleden ‘Herkballont' uit de grond. “Onze eerste luchtballon begint stillaan te verslijten en om ons nieuw exemplaar in te wijden, grijpen we terug naar de tradities van vroeger. Die mogen we niet verliezen want de Limburgse ballonvaarders kan je al maar op één hand tellen", klinkt het. Heel wat nieuwsgierigen, de meter van de nieuwe luchtballon en zelfs de priester kwamen langs om de eerste vlucht mee te maken.