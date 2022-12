Politie LRH telt dit weekend alvast vier inbraken: iPad en iPhone gestolen

In Halen vond er één inbraak plaats in de Capucienenstraat, in Zonhoven twee in de Saarbroekweg en in de Averasbergstraat en in Lummen nog eentje in de Acaciastraat. Alle inbraken gebeurden voornamelijk in de avond in de periode tussen vrijdag 16 december en zondag 18 december. In Lummen werd er aan de haal gegaan met een iPhone en een iPad.