Pieter Roosen nieuwe kinderburgemeester van Halen

Diest Ochtend­zwem­mers nemen eerste duik van seizoen in provincie­do­mein de Halve Maan: “Hopelijk blijft het zwembad nog vele jaren én iedere dag open”

Niet enkel het bedevaartseizoen gaat van start op 1 mei, ook dat van het provinciedomein De Halve Maan in Diest. De laatste weken is er heel wat commotie want de provincie maakte bekend dat ze op relatief korte termijn de openluchtzwembaden willen sluiten. Komt er ook nog eens bij dat men voor dit seizoen ook nog niet voldoende redders heeft. Maar de eerste duik, die was wél fantastisch.

1 mei