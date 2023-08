Ooievaar maakt foute landing in Halen en breekt poot door straatverlichting

Cipier (39) die betrapt werd met cocaïne op Pukkelpop reageert: “Het gaat om een gebruikers­hoe­veel­heid”

Muziek, een zonovergoten wei en vooral veel sfeer en gezelligheid: ook dit jaar was Pukkelpop weer een festival van formaat. Al draaide dat voor een Hasseltse cipier (39) even anders uit. De man werd betrapt met cocaïne op zak, wordt verdacht van handel in verdovende middelen en dreigt nu zijn job te verliezen: “Wij willen niet dat onze mensen met drugs rondlopen, ook niet buiten de gevangenis.”