Nieuw ontmoetingscentrum brengt inwoners van Zelem bij elkaar

“Hij beloofde haar een mooi leven... als prostituee”: Limburgse loverboy (24) sluit meisje (17) dagenlang op

“Toen de politie de woning binnenviel, moest ze zich verstoppen in een weide.” Een 24-jarige man uit Heusden-Zolder die meisjes in de prostitutie dwong, is opnieuw veroordeeld. Zijn verdediging – een wraakactie van een ex-vriendin – gelooft de Hasseltse rechtbank niet. Misschien ook omdat een van de slachtoffers dapper haar verhaal deed. Over slagen incasseren, vier dagen opgesloten worden én haar ontsnapping.