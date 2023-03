In Halen kans op lichte regen en bewolkt weer vanochtend

Wat vindt u van de fusie tussen Hasselt en Kortessem? Laat het weten via nieuwe enquête

Via een korte bevraging willen de stadsbesturen van Hasselt en Kortessem de mening van hun inwoners over de mogelijke fusie te weten komen. “Cruciaal, want deze fusie kan pas slagen als ze gedragen is door de bevolking”, zeggen burgemeesters Steven Vandeput (N-VA) en Tom Thijsen (CD&V).