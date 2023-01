Halense Anja (50) is ‘fotograaf van 2022' dankzij unieke babyfoto’s: “Urenlang zing ik slaapliedjes om de kindjes te laten ontspannen”

HalenVan foto’s van haar eigen honden tot vijf jaar later een mooie, internationale prijs voor haar foto’s: de Halense Anja Maesen (50) mag zich sinds gisteren ‘fotograaf van het jaar 2022' noemen in de categorie ‘Newborn'. De baby’tjes van maar enkele dagen oud schitteren steevast voor haar lens en dat leverde haar de mooie prijs op. “Al zit zangeres Natalia er ook wel voor iets tussen”, vertelt Anja.

Overdag is Anja uit Loksbergen (Halen) veiligheidsagent bij NMBS, maar daarna zet ze pasgeboren baby’s, hun mama’s en jonge kindjes prachtig op beeld. Een wereld van verschil, maar noem fotografie vooral niet Anja’s hobby. “Het is mijn passie. Veel meer dan zomaar een bezigheid", klinkt het. “Ooit behaalde ik nog een masterdiploma Juweelontwerp. Het creatieve zat er dus altijd al in, maar fotografie begon voor mij simpelweg met foto’s van mijn eigen honden. Uiteindelijk kocht ik een goede camera en volgde ik een paar workshops en zo ging de bal aan het rollen.”

Volledig scherm Anja Maesen is 'Fotografe van 2022' in de categorie 'Newborn' met haar originele foto's van pasgeboren baby's. © Karolien Coenen

Haar eerste stappen in de fotografie zette Anja als honden- en trouwfotograaf. Tot ze ontdekt waar haar hart ligt. “Stilletjes aan ging ik op zoek naar wat mij écht lag, en dat bleek vooral newborn-fotografie te zijn. Ouders nemen contact met mij op voor hun kindje geboren is en als hun baby’tje tussen 7 en 14 dagen oud is, zet ik hem of haar op beeld. Engelengeduld heb je daarvoor nodig”, lacht Anja, “Want er mogen geen vuistjes op foto staan en er mogen maar drie vingertjes te zien zijn als het kindje zijn hand onder zijn hoofd legt. Tijdens de sessie zing ik de hele tijd slaapliedjes en sus ik het kleine modelletje. Bovendien heb ik een grote collectie van zelfgemaakte, gehaakte kleertjes en dekentjes voor de baby’s, een hoop decoratie en attributen in alle kleuren van de regenboog en ook voor de mama’s heb ik een hoop prachtige jurken om aan te trekken tijdens de shoot. Alles moet 100% kloppen voor ik een foto aflever aan mijn klanten.”

Quote Via via had Natalia tijdens haar zwanger­schap mijn naam doorgekre­gen. Ze begon mij te volgen op Instagram en ik wist dat ze een tweede kindje verwachtte. Enkele dagen na zijn geboorte mocht ik de kleine Apollo op beeld zetten Anja Maesen

En dat perfectionisme loont, want in december 2021 kreeg Anja een bekende klant over de vloer. “Via via had Natalia tijdens haar zwangerschap mijn naam doorgekregen. Ze begon mij te volgen op Instagram en ik wist dat ze een tweede kindje verwachtte. Eén plus één is twee natuurlijk, dus ik stuurde haar een berichtje”, lacht Anja. “Enkele dagen na zijn geboorte mocht ik de kleine Apollo op beeld zetten. En nadien ontplofte alles natuurlijk! Ontzettend veel aanvragen heb ik toen binnengekregen.”

Internationale award

Eergisteren kreeg Anja te horen dat ze een nominatie voor de Legacy Photography Awards in de categorie ‘Newborn’ in de wacht gesleept had. “Tien keer per jaar mag je foto’s insturen in de hoop een prijs te winnen”, vertelt Anja. “Ik had al een paar keer iets gewonnen, en daardoor begon ik vanaf eind december al lichtjes te hopen op een nominatie. Dat lukte uiteindelijk, maar er zijn natuurlijk deelnemers uit alle hoeken van de wereld bij.” Uiteindelijk konden een Mexicaan, twee Fransen, een Britse en Anja meedingen naar de overwinning. “Ik was ongelofelijk nerveus, maar zo blij toen ik gisteren tijdens de online uitreiking mijn naam hoorde! Ik ben nog niet zo lang bezig met fotografie, maar dit is een prachtige bekroning. Of er ook een prijs aan vasthangt, weet ik eigenlijk niet. Maar de titel op zich is al een geweldige eer”, besluit Anja.

Benieuwd naar Anja’s werk? Je vindt haar op Instagram, Facebook of www.anjamaesen.be.

