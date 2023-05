Halenaars Peter en Els trappen Week van de Korte Keten af in Hoeveslagerij Ter Hees: “Klanten komen zelfs uit Charleroi voor ons rundvlees”

In Halen is vanmorgen de zesde editie van de Week van de Korte Keten gelanceerd. Die vindt plaats van 13 tot 21 mei en moet lokale voeding en de bedrijven die daar hard op inzetten, in de kijker zetten. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V), VLAM, het Steunpunt Korte Keten en Limburgs gedeputeerde Inge Moors (CD&V) zakten daarvoor af naar Halen, waar Peter en Els van Hoeveslagerij Ter Hees sinds 2005 zelf koeien kweken, versnijden en verkopen.