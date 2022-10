Halen neemt maatregelen tegen energiecrisis: “Kerstverlichting wordt tussen middernacht en 5 uur gedoofd”

De verwarming staat deze winter op 19 of 20 graden in de publieke gebouwen van de gemeente. “Afhankelijk van welk gebouw, kiezen we voor één of twee graden kouder. In de kleuterklassen zullen we bijvoorbeeld eerder voor 20 graden gaan terwijl de verwarming in andere gebouwen gerust nog een graadje lager kan”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V).