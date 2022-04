Halen huldigt gemeentelijke basisschool Op Dreef officieel in: “Een meerwaarde voor de lokale gemeenschap”

Er was al langer nood aan extra lokalen. Daarnaast was er ook nog een wijkschooltje met twee kleuterklasjes dat mee geïntegreerd moest worden. Na heel wat onderhandelingen werden de naast- en achterliggende gronden aangekocht van de familie Zeeuws. Martin Zeeuws nam hiervoor zelfs ontslag uit de gemeenteraad om dit mogelijk te maken. In overleg met de aanpalende buren kregen de plannen van DBV-architecten vorm.

Na groen licht van voormalig minister van onderwijs Hilde Crevits ging aannemer Schoofs in januari 2020 met de werken van start. De planning was dat dit nieuwe gedeelte tegen eind 2021 in gebruik genomen kon worden. Dankzij een strikte opvolging en goede coördinatie kon het gebouw al bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen worden.

Grote meerwaarde

Naast de extra klasjes, refter en sportzaal is er ook nieuw sanitair zowel aan de refter als aan de kleuterklasjes en ook voor de multifunctionele zaal. Verder is er ook een berging, een fietsenstalling en een lift. Directeur Pascal Colon is blij met het resultaat. “Deze uitbreiding is een grote meerwaarde voor onze schoolwerking. De kleuterklassen met hun ruime terras bieden een rustige en aangename leeromgeving. De grote zaal wordt gebruikt als eetruimte en optimaal ingezet voor klasdoorbrekende activiteiten. Het podium in deze zaal biedt kansen tot muzische activiteiten en cultuurbeleving.”

Volledig scherm 150 aanwezigen woonden de opening bij. © Stad Halen

Ook de lagere school heeft baat bij de extra ruimtes die vrijkwamen. “Zo hebben we nu een stille ruimte en hebben we extra een technieklokaal ingericht. De sporthal laat het toe om de lessen L.O. op school te organiseren. Dankzij de nabijheid van de natuur komen de kinderen tot zintuiglijke waarneming en exploratie", besluit Colon enthousiast.

Grote buitenspeelruimte

De kostprijs bedraagt 3.5 miljoen euro. Vlaanderen subsidieert bijna 2 miljoen euro. “Met deze uitbreiding komt het stadsbestuur tegemoet aan de noden van de school. Bovendien was er ook geen refter meer. Dankzij deze uitbreiding kan een kwaliteitsvolle werking dan ook gegarandeerd en nog verder uitgebouwd worden. De buitenspeelruimte van meer dan een hectare maakt dat ook volop kan genoten worden van de natuur", weet Van Roelen. “De multifunctionele sportzaal betekent bovendien een meerwaarde voor de lokale gemeenschap aangezien deze door onze verenigingen gebruikt zal kunnen worden. Dat betekent ook dat deze zaal de parochiezaal zal kunnen vervangen, waardoor we meer parkeergelegenheid kunnen creëren achter de vroegere kapelanij,” besluit de burgemeester.

Herdenkingsplaat en schenking

Een eerdere officiële opening kon door corona niet plaatsvinden. Nu was het wel zover en meteen onthulden burgemeester Erik Van Roelen (CD&V), kabinetchef van Onderwijs Katrien Bonneux en schooldirecteuren Pascal Colon en Ellen Corstjens ook een herdenkingsplaat en standbeeld. Dit werd hen geschonken door Martin en Arlette Zeeuws-Gooris in de aanwezigheid van 150 genodigden.