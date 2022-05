Dylan Teuns wordt ereburger van Halen: “Zijn prestaties gingen de wereld rond”

Dylan Teuns heeft als 30-jarige wielrenner inmiddels knappe overwinningen beet. Nadat hij op de fiets al fraaie dingen liet zien in het begin van zijn carrière - zoals de eindzege in de rondes van Polen, Wallonië en Noorwegen - won hij in 2019 een memorabele Tourrit naar La Planche des Belles Filles. Op de flanken van deze bekende helling won hij, op de Vlaamse feestdag, tussen honderden Vlaamse wielersupporters. Die zomer werd hij ook gevierd in de stad Halen, met een gratis vat in Café De Markt. Zijn buren ontvingen hem met de tractor. De renner heeft immers altijd een voorliefde gehad voor de stiel van landbouwers.

Waalse Pijl

Twee jaar later was het opnieuw prijs voor de klimmer uit Halen. In 2021 won hij in de gietende regen de Touretappe naar Le Grand Bornand. Dit voorjaar trok hij de lijn door in de klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen was hij als enige Belg mee vooraan te vinden en werd hij zesde. Enkele weken later won hij de Waalse Pijl: het signaal voor de stad om de renner tot ereburger te kronen. “Zijn prestaties gingen de wereld rond, dus wordt hij terecht ereburger”, zegt Van Roelen. “Een huldiging zal volgen wanneer zijn agenda het toelaat.”

De prestaties van Teuns worden ook gevolgd in Vlaams-Brabant, waar hij met Boerenhof een supporterscafé heeft in Meensel-Kiezegem. In Halen wordt ook elk jaar de toeristentocht Dylan Teuns Classic georganiseerd. Het is duidelijk dat de wielrenner er bijzonder populair is.

Voorgangers

Dylan Teuns is niet de eerste inwoner van Halen die zich ereburger mag noemen. Die titel viel eerder ook al Luc Vandevelde te beurt. Deze zakenman heeft een internationale carrière uitgebouwd met hoge functies bij onder meer het Duitse Kraft, de Franse distributieketen Promodès, Carrefour en Marks & Spencer. De laatste jaren werkt hij wat meer achter de schermen.

In 2009 werd ook bisschop Philip Dickmans uitgeroepen tot ereburger van Halen. Hij vertrok aan het einde van de vorige eeuw als missionaris naar Brazilië, waar hij in 2008 tot bisschop werd gewijd in het zuidoosten van het land. Met een oorkonde werd deze toekenning geofficialiseerd. Toenmalig burgemeester Willy Neven had veel lof voor het werk dat Dickmans leverde voor de armen. Met de toevoeging van het ereburgerschap voor Dylan Teuns komt er een derde klinkende naam bij in dit mooie gezelschap.

LEES OOK: