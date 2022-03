Dorpsgezicht van Loksbergen een stukje rijker dankzij door leerlingen gerestaureerde kerkhofmuur

HalenSinds deze week is het dorpsgezicht van Loksbergen weer een stukje rijker met de restauratie van de kerkhofmuur. Leerlingen van het vijfde en zesde jaar ruwbouw van de secundaire School Sint-Ferdinand in Lummen herstelden de historische kerkhofmuur rond de Sint-Andreaskerk in Loksbergen.

Met de Holle Wegen, de Mettenberg en de Kluis van Reinrode is Loksbergen zeker een bezoekje waard. Daar komt nu ook de kerkhofmuur nog bij en dat is geen toevallige keuze. “Investeren in erfgoed, groot of klein, recent of uit een heel ver verleden, is een speerpunt in het provinciaal erfgoedbeleid”, zegt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens. “De provincie investeert zelf in erfgoed met onder andere de Begijnhofkerk in Sint-Truiden en het mijnbelevingscentrum be-MINE PIT in de monumentale gebouwen van de mijnsite van Beringen.”

De parochiekerk met het een ommuurd terrein voor begravingen vormde vroeger de kern van het dorp. Monumentenwacht maakte in 2019 op vraag van de stad Halen een toestandsrapport op. Hieruit bleek dat de muur dringend aan renovatie toe was. Dankzij het provinciaal subsidiekanaal van klein historisch erfgoed, was er voldoende budget om de muur in ere te herstellen.

Blij met resultaat

En het was de jeugd die deze erfgoed uiteindelijk nieuw leven gaf. De leerlingen van Sint-Ferdinand leerden hier werken aan een historisch bouwproject. Het Regionaal Landschap Lage Kempen coördineerde de werken. “Als stad investeerden we al in de kern van Loksbergen. De kerk vormt een centraal punt in het dorp en is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Vorig jaar werd de voorkant van de kerkhofmuur gerestaureerd. De muur maakt het geheel af en we zijn dan ook zeer blij met het resultaat. De leerlingen hebben dat zeer goed gedaan,” aldus burgmeester Erik Van Roelen (CD&V).

Volledig scherm De leerlingen die de muur renoveerden © Regionaal Landschap Lage Kempen

Identificatie met eigen dorp

“Door te investeren in erfgoed verbinden we niet alleen het verleden met het heden en de toekomst. We verbinden het erfgoed ook met de Limburgers”, benadrukt Philtjens. “Dit geldt zeker voor het beeldbepalend erfgoed in de dorpskernen, waarmee de inwoners zich vaak nog rechtstreeks verbonden voelen. De onmiddellijk woonomgeving krijgt hierdoor extra betekenis en waarde. Investeren in dorpserfgoed creëert zo een grote identificatie met het eigen dorp. Het zorgt voor sociale verbondenheid. Dit project krijgt nog een extra dimensie door de inzet van De Winning en de leerlingen van Sint-Ferdinand. De restauratie van de kerkhofmuur is zo een opleidingsproject geworden. De leerlingen hebben met een real-life erfgoedobject hun talenten en competenties kunnen versterken zodat ze ook sterker staan op de arbeidsmarkt. De provinciale subsidie zorgt dus voor driedubbele winst.”

Oorspronkelijk uitzicht

Volgens Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen, was het een hele klus om de muur met de niet altijd even rechte stenen te restaureren: “Wij schakelden onze Landschapsteams al eerder in om de eerste werken uit te voeren, de muur af te breken en de bakstenen te kuisen. De leerlingen bouwden de muur volledig terug op met de oude stenen. Ze hielden met hun metselwerk rekening met het oorspronkelijk uitzicht van de muur en mogen fier zijn op hun werk. En het is eens wat anders dan aan een project werken op school.”

Als dank kregen de leerlingen een herbruikbare drinkbus en werd een foto van de klas aan de muur opgehangen. De totale kostprijs van het project bedroeg 17.274 €.