Dieven stelen laptop in Halen

Hasselt Hasseltse schepen met Marokkaan­se roots kritisch na rellen: “Marokko won zondag, maar 780.000 Belgische Marokkanen verloren”

De Hasseltse schepen met Marokkaanse roots Habib El Ouakili (RoodGroen+) is zeer kritisch voor de Marokkaanse relschoppers die zondag voor vernieling in Brussel en Antwerpen zorgden. “De verzekering zal de getroffenen vergoeden, maar jullie ruiten zijn voor altijd ingeslagen”, zegt hij. “Er is niets mis met sportieve rivaliteit, maar dit mag nooit tot geweld leiden.”

29 november