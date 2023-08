VAREN IN VLAANDEREN. Suppen en brunchen op het Schulen­smeer: “Cava, aardbeien, croissants, ... en dat op één van de mooiste plekjes van de provincie”

Eindelijk zomer! Hoe vier je dat beter dan met een originele uitstap dichtbij huis? Tot enkele jaren wist bijna niemand wat ‘suppen’ is, nu is stand up paddle dé zomersport. Tongenaar Wim Pyl leert Limburgers (en alle geïnteresseerden daarbuiten) sinds 2017 rechtopstaand peddelen op een soort surfboard. “En omdat mensen graag een totaalpakket hebben, bied ik ook formules aan met een hapje en een drankje”, klinkt het. Glaasje cava, aardbeien, croissants,... Kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen, gingen wij al suppend én al brunchend het Schulensmeer op.