ASSISEN. “Ze heeft nog naar het mes gegrepen, maar is kort na de 53 messteken overleden”: wetsarts beschrijft doodsstrijd van slachtoffer Anja

Michel T. (59) staat terecht voor doodslag op zijn ex-partner Anja Vlayen (49) uit Halen. Op 11 april 2020 werd het slachtoffer met 53 messteken dood aangetroffen in zijn studio aan de Breedvenstraat in Halen. Beschuldigde schoof daarvoor eerst een zelfmoordscenario naar voor maar bekende nadien dat hij zelf uithaalde met het mes nadat het slachtoffer hem na negen jaar duidelijk had gemaakt dat ze hem niet meer nodig had. Lees alles over de zaak in ons dossier.