ASSISEN. Beschuldigde bekent in tranen: “Alle messteken zijn van mij, ik was volledig van de kaart”

Halen/Tongeren“Anja was een prachtvrouw in alle opzichten.” Michel T. had in zijn getuigenis voor het assisenhof in Tongeren geen kwaad woord over voor zijn ex-partner. Toch nam hij in tranen de volle verantwoordelijkheid op voor de 53 messteken waarmee hij haar doodde. “Toen ze me zei dat ze een ander had, was de teleurstelling zo groot dat alles zwart werd voor mijn ogen. Ik heb haar met het mes in de hals gestoken en ben blijven steken.”