15 kinderen gewond nadat circustent gaat vliegen op bivak: “We dachten meteen aan de Pukkelpopstorm”

Hasselt Prinsenhof wordt tweede trouwloca­tie vanaf september

26 juli Koppels die in het huwelijksbootje willen stappen, kunnen dit najaar op een tweede locatie in Hasselt terecht: het Prinsenhof in Kuringen. De stad nog is nog druk bezig met de locatie op te frissen, maar vanaf september kunnen koppels ook daar - naast het historische stadhuis - elkaar het jawoord geven.