1,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Halen raakten jullie het meest in 2022: van het ongeluk van postbode Jeroen tot de heropening van Huize Nassau na zware brand

De inwoners van Halen kregen dit jaar een klap toen ze vernamen dat postbode Jeroen Smets het leven liet in een verkeersongeval. Mogelijk werd de man verblind door de laaghangende ochtendzon, maar uitsluitsel is er niet. Vier maanden geleden werd hij nog voor de tweede keer vader. Jeroen was van plan om zijn vriendin Sharon ten huwelijk te vragen. Zijn broer Michael verklapte haar het geheim in het uitvaartcentrum en vertelde hoe Jeroen het allemaal had gepland.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jeroen en zijn gezin. © Facebook

Het verhaal van Michel T. (58) uit Halen werd gretig gelezen. De man moest zich in december voor het Tongerse hof van assisen verantwoorden voor de gewelddadige dood van zijn ex-partner Anja Vlayen (49). Op 11 april 2020 vonden de hulpdiensten het slachtoffer met 53 messteken in het lichaam in zijn woning in Zelem. De vijftiger kwam eerst met een aantal verzonnen scenario’s op de proppen, maar gaf nadien toch toe dat zijn stoppen doorsloegen toen hij de messteken uitdeelde. Tijdens het proces uitte Michel zijn ongenoegen over het feit dat Anja een nieuwe liefde in haar leven had. Het werd ook duidelijk hoe geweldadig de moord wel niet was.

Rob van Stee (37) en Sanne Berings(35) heropenden hun bistro Huize Nassau negen maanden na een zware brand. De bistro werd op 2 mei vorig jaar getroffen door een zware brand. De zaak liep enorm veel schade op en tijdens de zomer moesten de uitbaters een zomerbar openen om toch aan de nodige inkomsten te komen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Uitbater Rob in de vernieuwde bistro Huize Nassau. © Mine Dalemans

In mei werd Cycling Team Glabbeek op training opgeschrikt door een zware valpartij. Boosdoener bleek een oneffenheid in het wegdek te zijn. Coach Wim Verbeek kaartte meteen de situatie aan en schepen van Wegen Kris Jacobs (CD&V) reageerde direct: “We gaan deze zaterdag al de nodige herstellingen uitvoeren.”

Boccaccio East

Goed nieuws voor liefhebbers van de dansvloer. In 2018 sloot eigenaar Benny Strouven zijn iconische dancing Boccaccio in het centrum van Halen. Het pand zou gesloopt worden om er een appartementencomplex neer te planten. “Tot die plannen plots niet meer doorgingen”, vertelt Strouven. “Doe daar nog eens corona bij en ik kwam weer op volledig andere gedachten.” Boccaccio kreeg een volledige renovatie en opende begin oktober voor het eerst als Boccaccio East. “En voortaan gaan we één keer in de maand alles geven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Boccaccio East heropent na 4,5 jaar. © Boccaccio East

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.