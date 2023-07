Zomerbar Barabooz gaat opnieuw van start op 21 juli

Herstel­lings­wer­ken aan spoor in Welle volop bezig, oorzaak van ongeval nog niet duidelijk

Aan de Kampstraat in Welle is Infrabel woensdag volop aan het werk om de schade aan de spoorwegen te herstellen na het treinongeval dinsdag. Een trein reed er van een dood spoor en eindigde tegen een paal. Hierdoor moesten er 35 reizigers geëvacueerd worden. De trein zelf zal later weggesleept worden.