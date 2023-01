Workshop 'Mezenbollen maken’ in bibliotheek

In de winter hebben vogels het vaak moeilijk en kunnen ze wat steun gebruiken in onze verstedelijkte omgeving. Door het ophangen van mezenbollen in je tuin kan je vogels helpen om tijdens de koude maanden voldoende voedsel te vinden. Het is bovendien heel leuk om de vogels te observeren die van de vetbollen komen snoepen. Tijdens deze gezinsactiviteit leren kinderen en volwassenen mezenbollen maken die ze na afloop in hun tuin kunnen ophangen. Inschrijven vooraf is verplicht, het aantal plaatsen is beperkt.