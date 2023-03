Workshop 'Droom je geluk' met yoga en dans voor kinderen

De Jeugdboekenmaand is woensdag van start gegaan en heeft dit jaar als thema ‘Geluk’. Tijdens de workshop ‘Droom je geluk’ laat Marijke kinderen van 5 tot 8 jaar dansen en yoga doen aan de hand van het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans. Inschrijven vooraf is nodig, aantal plaatsen is beperkt. De workshop vindt op zaterdag 11 maart van 14 uur tot 15 uur plaats in de bibliotheek van Haaltert, Achterstraat 2. Deelnemen kost 5 euro, 3 euro met zes UiTPASpunten of 1,50 euro aan kansentarief.