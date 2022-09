Woonzorgcentrum Sint-Anna houdt vijftiende kaas- en wijnavond

Iedereen is die dag vanaf 18 uur welkom in het woonzorgcentrum. Deelnemen aan deze avond kost 18 euro in voorverkoop of 20 euro aan de kassa. Bewoners en kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen aan de receptie van het woonzorgcentrum. Lust je geen kaas, maar toch zin om te komen? Dan zijn er vleesschotels beschikbaar.

De kaas- en wijnavond vindt op vrijdag 14 oktober van 18 uur tot 21.30 uur plaats in de feestzaal van woonzorgcentrum Sint-Anna, Stationsstraat 165 in Haaltert. Meer informatie en inschrijven kan via 053/83.67.77 of via jelkes@groepsf.be.