Woning loopt lichte waterschade op na hevige schouwbrand

Nieuw parkeerbe­leid en verkeers­luw dorpsplein na heraanleg centrum: “Gratis parkeren wordt beperkt in tijd”

Het voorontwerp voor de heraanleg van de dorpskern van Denderleeuw is klaar. Het dorpscentrum zal verkeersluw worden, met veel groen, speelruimten en een terraszone. Na de heraanleg wordt er een nieuw parkeerbeleid ingevoerd, waarbij het parkeren in de dorpskern beperkt wordt in de tijd. Wie lang wil parkeren, zal moeten betalen of zich op één van de gratis parkings verderop moeten parkeren. Het gemeentebestuur organiseert op 11 mei een infomarkt over de plannen.