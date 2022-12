Woning loopt aanzienlijke schade op bij brand op kerstavond

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van rolschaat­sen tot winter­sport: met deze 8 tips in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen verveel je je geen seconde tijdens de kerstvakan­tie

De eindejaarsperiode is aangebroken en de kerstvakantie is in zicht. Heb jij nog geen idee wat te doen tijdens de vakantie? Geen paniek! Van rolschaatsen in Oudenaarde tot een ski- en snowboarddag in Haaltert: met onze 8 tips in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen beleef je ongetwijfeld een onvergetelijke kerstvakantie samen met je kroost.

