Werken Vondelhof liggen even stil tot er nieuwe knopen zijn doorgehakt

Schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) wijst erop dat er bij werken altijd prijsstijgingen kunnen zijn. “Dat is ook bij particulieren zo. Door de coronacrisis zijn er prijzen die de pan uit swingen. Sinds het moment dat de offerte werd opgemaakt, kan de prijs enorm zijn gestegen. Dan moeten we beslissen of we ofwel meer betalen ofwel proberen om iets aan te passen om binnen het budget te blijven. Denk bijvoorbeeld aan het soort van kleiklinkers. Er zijn ook een aantal zaken die momenteel niet ter beschikking zijn en waarbij we moeten bekijken of we wachten tot ze beschikbaar zijn of voor een duurder alternatief gaan. We zitten hierover donderdag samen, dus het is niet zo dat de werken lange tijd zullen stilliggen. De voorlopige timing voor de oplevering van de werken, eind mei-begin juni, blijft behouden. Al zijn werken ook altijd weersafhankelijk.”