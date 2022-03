Werken Vondelhof herstarten woensdag: “Budget en timing blijven behouden”

Sinds vorig weekend lagen de werken stil, zo stelde onder meer Vlaams Belang vast. Volgens schepen van Leefmilieu Phaedra Van Keymolen (CD&V) waren er een aantal vragen naar meerwerken die bekeken moesten worden. Intussen is er een overleg geweest met onder meer de gemeente en de aannemers en werd alles uitgeklaard volgens schepen Van Keymolen. “De werken lagen even stil omdat we over een aantal materialen moesten beslissen. We hebben alle kosten waar er een meerprijs zou zijn, kunnen compenseren en blijven binnen het vooropgestelde budget van 429.000 euro - twee jaar onderhoud en speeltuigen inbegrepen. De werken zullen woensdag herstarten. Ook de timing van 60 werkdagen blijft behouden. De werken zullen in mei klaar zijn. De aanplant, die van 5 maart naar 19 maart werd verplaatst omdat de grond te drassig was, zal doorgaan, uiteraard altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.”