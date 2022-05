Werken aan belevenistuin wzc Sint-Jozef gaan van start met opbrengst '24 uren Bolle(n)’

Aaigem/Aalst/Gent/Wervik Meerdere cannabis­plan­ta­ges aangetrof­fen in Er­pe-Me­re, Gent en Wervik... ook inval in Vrijheids­straat Aalst

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie zijn dinsdagochtend vroeg binnengevallen in een huis net voorbij de Sint-Vincentiusschool in Aaigem. Gelijktijdig waren er ook invallen in de Vrijheidsstraat in Aalst, op twee adressen in Gent en in Wervik. Ook daar werden plantages aangetroffen.

19 april