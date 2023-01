Welzijnsschakel ’t Klikt Haaltert schenkt 130 eindejaarspakketten aan gezinnen die het moeilijk hebben

Kaatsen/voetbal Kaats- en voetbalwe­reld rouwen na plots overlijden van Georges Bellemans

Woensdag overleed Georges Bellemans op eenenzeventigjarige leeftijd na een hartfalen. Zijn plotse dood laat niemand binnen de regionale en nationale sportwereld onberoerd. Bellemans was tijdens zijn actieve sportcarrière een van de beste kaatsers in ons land. Nadien gooide hij het echter over een heel andere boeg en werd hij voetbaltrainer in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

14:37