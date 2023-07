WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Haaltert

Scholen­groep legt geen verdere tuchtmaat­re­ge­len op aan leerkrach­ten Midden­school tegen wie onderzoek liep: Preventief geschorste leerkracht vanaf 1 september weer aan de slag

Het tuchtonderzoek dat nog liep naar de leerkrachten in de GO! Middenschool in Ninove die wangedrag zouden hebben vertoond tegenover leerlingen met autismespectrumstoornis, is afgesloten. Een leerkracht die preventief was geschorst, kan op 1 september weer aan de slag.