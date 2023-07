WEER. Stevige buien met fors onweer in Haaltert vandaag

Vliegdroom van Georgette gaat op haar 89ste in vervulling: “Wat een prachtig landschap heb ik gezien”

Georgette Hauwelaert (89), bewoner van woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst, zag haar droom werkelijkheid worden toen ze samen met piloot Erwin De Bruycker op het vliegveld van Ursel in het vliegtuig stapte. Niet in een gewoon passagiersvliegtuig maar helemaal vooraan in de cockpit van het Piper-toestel bepaalde ze mee de koers van hun vlucht.