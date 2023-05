WEER. Redelijk helder weer in Haaltert vanochtend

Kenny (21) is op weg naar feestje, even later vecht hij voor z'n leven: "Terwijl hij hulpeloos op grond lag, staken ze hem drie keer”

Drie messteken kreeg Kenny (21), nadat hij naar Ledeberg was afgezakt voor een feestje. Aan feesten kwam de jongeman echter nooit toe. De Aalstenaar werd voor de deur opgewacht door vijf gewapende mannen die hem zwaar te grazen namen. Een aanhoudende vete tussen twee bendes, mogelijk te situeren binnen het ‘drillrapmilieu’, zou aan de basis van de steekpartij liggen. Kenny maakte er echter geen deel van uit. “Het is enkel dankzij een operatie van zes uur dat ik nog leef”, getuigde hij emotioneel in de rechtbank.