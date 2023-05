WEER. Kans op bewolking in Haaltert vanochtend

Een vakantie zonder zomerbars in Aalst? “Twee zomerbars gaan niet open, één is twijfelach­tig”

De tijd dat je in Aalst kon kiezen tussen op z’n minst vier zomerbars om een cocktail te gaan drinken, ligt duidelijk achter ons. Van de drie zomerbars die de voorbije zomers opengingen, houden er dit jaar zeker twee de deuren gesloten. Bij een derde is er nog twijfel, want buren trokken naar de Raad van State en die schorste de vergunning.