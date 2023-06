WEER. In Haaltert heldere ochtend

Ruca (30) en Ramses (29) openen in augustus ‘The View’: “Hippe loungebar én hotel vlak aan het station van Aalst”

Ruca Behar (30) en Ramses El Arradi (29) openen in augustus hotel en loungebar The View aan het Statieplein van Aalst. In het hoekpand waar vroeger de Irish pub St. James Gate gevestigd was, zijn verregaande renovatiewerken aan de gang. “Binnenkort kan je hier je laptop openklappen en een koffie bestellen”, zeggen de jonge ondernemers.