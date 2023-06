WEER. In Haaltert heldere ochtend

LEVENSVER­HAAL. Ilse Uyt­tersprot (deel 3). Politiek onder vuur... “Maar dan kijkt ze monster recht in de muil, en wordt ze geliefder dan ooit”

‘Ons Ilse’, zo noemen ze haar in Aalst, waar haar beeltenis voor eeuwig op de carnavalshallen staat. Een waar stadsicoon, maar helaas ook het zoveelste slachtoffer van partnergeweld. In de aanloop naar de start van het assisenproces rond de moord op Ilse Uyttersprot, komende vrijdag, vertellen wij haar levensverhaal in vier delen. Vandaag: gekibbel met de coalitie, woedende brandweermannen en een ruw verstoorde vakantie in Griekenland.